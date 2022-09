“L’impronta delle donne”, domani la presentazione del libro di Adriano Moraglio

Si terrà domani alle 18 in Piazza Mercato Nuovo a Lamezia Terme la presentazione del libro di Adriano Moraglio “L’impronta delle donne”, pubblicato dalla casa editrice Rubbettino.

Nella presentazione viene spiegato che “sette donne impegnate nelle rispettive aziende si raccontano in questo libro che vuole rendere omaggio al fondamentale apporto femminile nelle imprese del nostro Paese. Storie di persone che per convenzioni sociali o circostanze particolari non riescono inizialmente a dare corso ai propri sogni giovanili, ma che proprio per la loro speciale capacità di adattarsi alle situazioni imboccano strade impreviste verso la propria realizzazione nel mondo del lavoro. Sette donne che descrivono in altrettanti racconti autobiografici la loro intatta vocazione alla maternità come un bene da preservare nella società e nelle imprese stesse. Sette storie di donne che emergono con la loro nettezza nel riconoscere i problemi e nel volerli risolvere e che assumono ruoli fondamentali nelle aziende in cui lavorano anche grazie alla “gentilezza” e alla stima degli uomini, padri, suoceri, fratelli, mariti, compagni o soci d’impresa, che hanno voluto e saputo dare spazio in azienda all’apporto femminile. Un messaggio positivo, un caleidoscopio dell’universo femminile nel mondo dell’impresa”.

All’incontro, moderato da Donatella Soluri, presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro, interverranno Adriano Moraglio, autore del libro, Florindo Rubbettino, editore, Giuseppe Cotroneo, presidente della Confcommercio di Lamezia Terme, Pietro Nicastro, fondatore di Löwengrube, ed Elena Morano Cinque, consigliera di Parità della Provincia di Catanzaro.

Porgeranno i saluti istituzionali Rosy Rubino, consigliera comunale di Lamezia Terme, e Annalisa Spinelli, presidente della Commissione pari opportunità al Comune di Lamezia Terme