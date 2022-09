“Soltanto ieri è stata nominata la commissione giudicatrice per il nuovo gestore degli asili nido comunali”

«Da giorni raccogliamo il rammarico dei lametini che, a causa dei ritardi nell’apertura degli asili nido, vivono momenti di difficoltà familiare e, soprattutto le donne, a far conciliare la cura dei propri figli con il lavoro. È l’ennesimo disservizio che subiscono le famiglie». A dichiararlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco.

«Gli asili nido comunali – continua – sono un servizio essenziale per le famiglie in quanto, gli attenti operatori provvedono alla cura e alla custodia dei nostri figli facilitando cosi l’accesso al lavoro specie delle mamme. I cittadini lametini sono ormai stanchi degli innumerevoli disservizi creati da questa amministrazione comunale, incapace di programmare per tempo la gestione dei servizi da offrire all’intera cittadinanza».

Il problema è che il disservizio non è in via Perugini, ma a Reggio Calabria dove risiede la centrale unica di committenza, come spiega lo stesso consigliere comunale: «soltanto ieri è stata nominata la commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara svolta per conto del comune di Lamezia Terme avente ad oggetto ‘Appalto suddiviso in tre lotti funzionali per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento e Via Giovanni XXII – Numero gara: 8492798 – Lotto 1 via Conforti C.I.G.: 9149428AD4- Lotto 2 via Spartivento C.I.G.: 9149468BD6 – Lotto 3 via Giovanni XXIII C.I.G.: 9149490DFD’, la quale dovrà ora riunirsi con il compito di scegliere la migliore offerta nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel bando/disciplinare di gara e del Regolamento approvato con delibera del S.M. n. 66/2019 e successivo aggiornamento n. 67/2021, per poi consentire l’affidamento e la gestione degli asili nido. Nel frattempo le famiglie lametine sono costrette a dover pagare baby-sitter e asili privati».

Preoccupazione ed incertezza, sottolinea Gianturco, anche «per la continuità lavorativa del prezioso personale che accudisce i nostri bimbi, i quali si trovano costretti a non poter lavorare a causa di questi inaccettabili ritardi con tutte le conseguenze del caso. Invito l’amministrazione comunale – conclude – a mettere fine a questi continui disservizi e ad accelerare immediatamente tutte le procedure affinché vengano riaperti celermente gli asili nido pubblici della città di Lamezia Terme».

Il termine per partecipare al bando triennale per i 3 asili da 6.877.614,12 euro è scaduto l’8 giugno, con 9 contendenti per i 3 lotti ammessi alla valutazione delle offerte.