Da novembre programma di formazione “Yes I start Up Calabria” destinato ad aspiranti imprenditori under 35

Un’opportunità da non perdere quella prospettata oggi dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, e dal Segretario Generale, Bruno Calvetta, che hanno esortato i giovani ad iscriversi al programma di formazione “Yes I start Up Calabria” in partenza il prossimo novembre realizzato dall’Ente e finalizzato ad accompagnarli nelle varie fasi di sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Si svolgerà, infatti, sia in presenza che in modalità FAD, un percorso di formazione mirata e assistenza personalizzata, completamente gratuito, di 60 ore (a cui si aggiungono 20 ore di assistenza specialistica), per far sì che i giovani disoccupati, dai 18 ai 35 anni, che però abbiano il sogno di mettersi in proprio, possano realizzarlo e ottenere dei finanziamenti.

Sono previsti servizi in grado di sostenere lo sviluppo e il perfezionamento delle attitudini imprenditoriali, per sostenere l’avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa, in tutti i settori tranne quelli della produzione agricola e della pesca (eccetto le attività di trasformazione). L’accompagnamento dalla fase di start-up alla realizzazione dell’idea imprenditoriale, anche grazie agli incentivi per la creazione di impresa, è reso disponibile dalla Camera di Commercio di Catanzaro a livello regionale tramite il Progetto “Yes I Start Up Calabria” iniziativa promossa dalla Regione Calabria attraverso un accordo istituzionale attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

«Abbiamo arruolato un pool di professionisti a disposizione, gratuitamente, per aiutare a verificare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale che si vuole realizzare e per predisporre la richiesta di finanziamento – ha evidenziato nel suo intervento il Segretario Generale della Camera di Commercio, Bruno Calvetta – tutti coloro che frequenteranno il nostro percorso in programma il prossimo 21 novembre “Yes I start up Calabria” avranno fino a 9 punti in più nella valutazione della richiesta di finanziamento».

«Un sogno che può concretizzarsi solo se i giovani, grazie alle loro idee imprenditoriali innovative – ha concluso il Commissario Straordinario, Daniele Rossi – vogliono cambiare le sorti di una regione che ha bisogno di loro e della loro scelta di rimanere in Calabria per realizzare un’azienda vincente».