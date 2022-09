World Clean Up Day domani nella pinea del parco Dossi Comuni

Domani mattina dalle 9 in poi raccolta rifiuti nella pineta del parco Dossi Comuni da parte di Lamezia Rifiuti Zero.

«Ci uniremo così all’azione congiunta di milioni di cittadini di tutto il mondo in occasione del World Clean Up Day» si spiega online.

Il World Cleanup Day (dall’inglese: Giorno della Pulizia Mondiale) è un’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone Let’s Do It! World, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente. L’iniziativa consiste nell’organizzare e partecipare ad azioni di pulizia e mappatura dei rifiuti che si svolgono normalmente nell’arco di una giornata.