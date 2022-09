Per il World Clean Up Day raccolti 100 kg di rifiuti nella pinea di Dossi Comuni

In occasione del World Clean Up Day, che unisce ogni anno milioni di volontari attivi in ogni parte del mondo, l’organizzazione di volontariato Lamezia Rifiuti Zero nella mattina di domenica si è attivata per ripulire parte della pineta del parco Dossi Comuni di Lamezia Terme.

La maggior parte dei rifiuti raccolti dai volontari (circa 100 kg complessivi, differenziati per tipo di rifiuto) erano costituiti dagli scarti lasciati sul posto dagli utilizzatori delle aree pic-nic. Lattine e bottiglie di birra, bottiglie di plastica, contenitori usa e getta di alluminio, piatti, posate e bicchieri usa e getta, salviettine umidificate e molti altri tipi di rifiuti, vengono infatti sistematicamente abbandonati al suolo o nei pressi dei cestini dagli utenti del parco.

La gestione della parte alta del parco viene bocciata poiché: l’ingresso è consentito a tutte le ore, non esiste alcun tipo di vigilanza, la rimozione dei rifiuti non viene effettuata. Tale situazione trasforma un luogo naturale in una discarica a cielo aperto. Della gestione presentata nel 2015 dopo anni rimane solo la cura dell’orto botanico nella parte sottostante, con anche il parco avventura nella pineta rimasto chiuso dopo le restrizioni pandemiche.

L’associazione Lamezia Rifiuti Zero sostiene da tempo la necessità di promuovere un cambio culturale nella fruizione dei parchi e degli spazi di uso collettivo all’aperto: non bisogna moltiplicare i cestini, ma sostituirli piuttosto con adeguata segnaletica che vieti di lasciare i rifiuti sul posto e inviti a riportarli a casa propria, per inserirli nella raccolta differenziata.

L’associazione, come già da tempo noto a tutti i soggetti coinvolti, mette a disposizione la propria opera (come sempre in modo del tutto gratuito) per formare e informare gli operatori preposti alla cura dei parchi cittadini e fare in modo che questi vengano utilizzati da tutti con il rispetto e la cura che meritano.