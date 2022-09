Domani l’inaugurazione dello Sportello Sociale della Lega dello Spi di Lamezia Terme

Si terrà domani alle 11 nella sede della Cgil di Corso Giovanni Nicotera n.84 l’inaugurazione dello Sportello Sociale della Lega dello Spi di Lamezia Terme.

Lo Sportello fa parte di un progetto coordinato da Spi Cgil Calabria che ha lo scopo di informare e offrire supporto su sanità, disabilità e politiche sociali. In particolare, il tema fondamentale dello sportello sociale è l’area della non autosufficienza e le modalità di accesso ai relativi servizi, informando sui diritti delle persone in condizione di fragilità e accompagnandole nelle loro richieste agli enti di competenza. Quella degli Sportelli Sociali è una rete nazionale e a breve verrà implementata anche in altre città della Calabria.

Alle 12 nella sede dello Spi Cgil Calabria in via del Mare 65 si discuterà con le 10 leghe dell’Area Vasta e con la segretaria dello Spi Calabria Claudia Carlino, il segretario dello Spi dell’Area Vasta Gianni Dattilo e i segretari della Cgil dell’area Vasta Enzo Scalese e della Cgil Regionale Angelo Sposato delle opportunità degli Sportelli Sociali e dei bisogni che vanno a incrociare.