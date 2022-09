Domani a Falerna incontro di denuncia in merito al caro energia e conseguenze sul Terziario, Turismo e Commercio

Per le conseguenze internazionali, caro vita che si fa sentire sia per utenti privati e commerciali, in tutta Italia ed in gran parte dell’Europa.

Domani alle 10:30 nei locali del ristorante da Palmierino in Loc.Fatuzza 1, SS 18 Tirrena Inferiore, Falerna Marina, si terrà un incontro di denuncia tra imprenditori del ramo e lavoratori in merito al caro energia e sulle conseguenze nell’ambito di Terziario, Turismo e Commercio.

La Fisascat Cisl Calabria sarà accanto ai lavoratori per evitare il rischio di una contrazione del bacino occupazionale.