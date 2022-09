Diminuisce ulteriormente il numero di parlamentari lametini, rimane la lentezza del comunicare i dati

Da un lato la diminuzione dei parlamentari eleggibili, dall’altro il responso delle urne su candidature bloccate dai partiti, ma dopo aver avuto due parlamentari eletti (anche se non entrambi nel proprio “collegio di nascita”) Lamezia Terme nel nuovo Parlamento vedrà scendere ulteriormente il numero di propri rappresentanti diretti: Furgiuele correva nei collegi della Calabria settentrionale e va verso la riconferma, D’Ippolito con il nuovo soggetto politico dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle non ripete l’affermazione del 2018.

Pentastellati che, tra Camera e Senato, nella città della piana si confermano primo partito per preferenze di singola lista, piazzandosi tra la vincente coalizione del centrodestra e quella del centrosinistra al gradino più basso del podio simbolico, con il terzo polo di Calenda e Renzi ad arrancare nelle retrovie insieme agli altri singoli soggetti politici minori. Per i sostenitori di Conte persi nel tempo i rappresentanti istituzionali rimangono almeno gli elettori, anche se poi gli stessi risultati a livello locale non si sono ripetuti mai in questi anni.

Rispetto al trend nazionale, regionale e provinciale, nel lametino un dato in controtendenza a Decollatura, dove il Movimento 5 Stelle è il più votato rispetto alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

Analisi che, come tutte le elezioni, tiene conto solo del parere espresso da chi è andato a votare, ed anche in questa tornata l’affluenza non è stata incoraggiante (a Lamezia Terme sotto il 50%, Calabria peggiore percentuale di Italia, anche di territori in cui si è votato con l’allerta meteo e maltempo in corso), con però costanti i ritardi nella comunicazione dei risultati dello spoglio rispetto ad altre zone ben più popolose (come per l’affluenza, anche per lo spoglio le sezioni lametine rimangono tra le ultime a chiudere in Calabria poco prima di mezzogiorno). Tradizionalmente del tema della legge elettorale, voto complesso per i fuori sede, astensionismo si parla solo a ridosso del voto, per poi non trattare più l’argomento fino alla successiva tornata.

Mercoledì nuovamente tempo di elezioni, ma interne ai rappresentanti degli 80 Comuni che dovranno eleggere il presidente della Provincia di Catanzaro, con quindi cittadini elettori spettatori delle scelte degli eletti.

Sugli assetti interni al consiglio comunale lametino si potrebbe aprire un nuovo confronto, più dialettico che concreto: Fratelli d’Italia ha 4 rappresentanti ma deve risolvere beghe interne; la maggioranza ha anime varie del centrodestra ma i gruppi che ne rappresentano i partiti sono in opposizione; il centrosinistra rappresentato in minoranza non ha avuto una linea comune di appoggio politico in questa campagna elettorale. Mancherebbe poi da mesi un assessore in giunta, con il sindaco a rassicurare di essere al lavoro da tempo per trovare un tecnico disposto ad impegnarsi in un compito gravoso, e qualche consigliere vorrebbe almeno un po’ più di voce in capitolo per esprimere eventuale gradimento al nome scelto dal primo cittadino. Intanto entro fine mese si dovrebbe approvare in aula il bilancio consolidato 2021, che se non passasse bloccherebbe le procedure di nuove assunzioni attualmente in atto.

Risultati alla Camera (tra parentesi le percentuali)

Elettori: 52.790 | Votanti: 25.689 (48,66%) | Schede nulle: 780 Schede bianche: 538 Schede contestate: 0

Ferro Wanda 10.446 (42,86)

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 5.342 (22,81)

Forza Italia 2.901 (12,39)

Lega Per Salvini Premier 1.703 (7,27)

Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc 153 (0,65)

Scutella’ Elisa 6.561 (26,92)

Movimento 5 Stelle 6.276 (26,80)

Iemma Giuseppina 4.364 (17,91)

Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 3.254 (13,90)

Alleanza Verdi e Sinistra 427 (1,82)

+EUROPA 248 (1,06)

Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 233 (1)

Mauro Francesco 992 (4,07)

Azione – Italia Viva – Calenda 949 (4,05)

Gigliotti Giuseppe 789 (3,24)

Italexit per l’Italia 780 (3,33)

Bevilacqua Pietro Detto Piero 447 (1,83)

Unione Popolare con De Magistris 424 (1,81)

Granato Bianca Laura 263 (1,08)

Italia Sovrana e Popolare 260 (1,11)

Talarico Antonio 189 (0,78)

Partito Animalista – Ucdl – 10 Volte Meglio 164 (0,70)

Spataro Barbara 120 (0,49)

Partito Comunista Italiano 113 (0,48)

Latorre Natalina 58 (0,24)

Alternativa per l’Italia – No Green Pass 57 (0,24)

Vesci Caterina 57 (0,23)

Mastella Noi di Centro Europeisti 51 (0,22)

Farago’ Ilaria 36 (0,15)

Sud Chiama Nord 33 (0,14)

Lamonica Adele 36 (0,15)

Vita 35 (0,15)

Careri Laura 13 (0,05)

Forza Del Popolo 12 (0,05)

Risultati al Senato (tra parentesi le percentuali)

Elettori: 52.790 | Votanti: 25.690 (48,66%) | Schede nulle: 787 Schede bianche: 508 Schede contestate: 0

Minasi Clotilde 10.571 (43,33)

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 5.340 (22,69)

Forza Italia 3.008 (12,78)

Lega per Salvini Premier 1.809 (7,69)

Noi Moderati/Lupi – Toti – Brugnaro – Udc 163 (0,69)

Auddino Giuseppe 6.582 (26,98)

Movimento 5 Stelle 6.301 (26,78)

Pitaro Francesco 4.488 (18,40)

Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista 3.409 (14,49)

Alleanza Verdi e Sinistra 338 (1,44)

+EUROPA 270 (1,15)

Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 256 (1,09)

Siviglia Agostino 1.008 (4,13)

Azione – Italia Viva – Calenda 957 (4,07)

Lamanna Ernesto 654 (2,68)

Italexit per l’Italia 646 (2,75)

Martino Angelina Antonietta 416 (1,71)

Unione Popolare con De Magistris 392 (1,67)

Condemi Antonia 272 (1,11)

Italia Sovrana e Popolare 268 (1,14)

Politano’ Rosa 137 (0,56)

Partito Comunista Italiano 125 (0,53)

Greco Marisa 103 (0,42)

Partito Animalista – Ucdl – 10 Volte Meglio 94 (0,40)

Perissinotti Bisoni Antonella 53 (0,22)

Alternativa Per L’italia – No Green Pass 48 (0,20)

Pendolino Domenico 35 (0,14)

Mastella Noi Di Centro Europeisti 32 (0,14)

Bartuccio Antonino 32 (0,13)

Sud Chiama Nord 32 (0,14)

Giannuzzi Giovanni 31 (0,13)

Vita 31 (0,13)

La Rotonda Antonio Gennaro 13 (0,05)