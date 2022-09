I 5 stelle lametini soddisfatti del risultato delle politiche guardano già alle amministrative

Gli attivisti del Movimento 5 stelle a Lamezia si dichiarano «soddisfatti per il risultato nazionale e ancor di più per quello realizzato in Calabria e a Lamezia», sostenendo che «grazie all’agenda sociale di Conte siamo il terzo partito a livello nazionale e in Calabria e a Lamezia nettamente il primo. Un risultato così non può che confortarci sul fatto che siamo sulla strada giusta», che però ha portato ad essere minoranza a livello nazionale.

Exploit che era avvenuto anche nelle precedenti elezioni politiche, ma non replicati poi alle elezioni regionali ed amministrative.

Per i pentastellati invece «questo ci carica di ottimismo ed entusiasmo, ma ci grava della responsabilità, che vogliamo assolvere, di radicarci e strutturarci ancor di più e meglio per difendere e rappresentare gli interessi sociali negletti, dar voce a chi non ne ha e difendere la nostra comunità dalle mire di corrotti e mafiosi. È l’impegno che assumiamo con i cittadini in vista anche delle prossime battaglie elettorali, a partire da quelle amministrative, fidando come sempre sulla forza delle idee e sul lavoro dei militanti e dei cittadini liberi ed attivi, che continuano evidentemente a sostenerci».