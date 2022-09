Servizio civile digitale, 2 posti anche nella sede di Lamezia Terme

C’è anche la Calabria, e i giovani calabresi, nella seconda edizione del servizio civile digitale di ASC, che si sviluppa in 16 città per offrire a 30 giovani operatori volontari l’occasione di ridurre il gap digitale del Paese.

Il bando, che scade il 30 settembre 2022, offrirà a 4 candidati la possibilità di fare 12 mesi di servizio civile (2 posti disponibili per ASC Lamezia Terme/Vibo Valentia e 2 posti disponibili per ASC Cosenza).

Costruire linguaggi digitali comuni

In questo progetto, che oltre a Lamezia Terme e Cosenza, si sviluppa e coinvolge anche i ragazzi di Torino, Trieste, Vitorchiano, Viterbo, Martina Franca, Crispiano, Celleno e Milano, i giovani civilisti si rivolgeranno alle fasce più deboli della società, per accompagnarle nello sviluppo delle competenze digitali. Un modo in cui il servizio civile consente l’incontro tra generazioni e stimola l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Non si tratterà solamente di offrire una consulenza digitale su un tema specifico, ma di diffondere un uso consapevole degli strumenti digitali, dei social network e dei comportamenti da tenere online.

“ASC Calabria ha scelto di migliorare l’apprendimento e le competenze digitali realizzando attività informative, formative ed educative di ampliamento delle competenze digitali, intervenendo sui bisogni di e-inclusion in contesti scolastici, lavorativi e sociali anche e soprattutto per quelle categorie di persone fragili come giovani NEET, migranti e persone anziane, che necessitano di colmare il “digital divide”” – dichiara Antonio Scaramuzzino, presidente ASC Calabria.