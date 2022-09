Dopo gli aderenti al Movimento 5 Stelle, commentano i risultati elettorali anche quelli a Fratelli d’Italia.

«Esprimiamo ampia soddisfazione per il risultato elettorale raggiunto, sia sul piano nazionale, ma anche sul dato che ci riguarda da vicino in Calabria, come a Lamezia Terme», così si esprime il partito di Giorgia Meloni a Lamezia Terme, «siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario, che per noi già da oggi costituisce un punto di partenza e non assolutamente un punto di arrivo. Siamo partito di governo e Fratelli d’Italia guida la coalizione di centro destra e la traina. Anche a Lamezia Terme, abbiamo ottenuto un risultato di tutto rispetto, figlio dell’incessante lavoro fatto nel territorio per il quale dobbiamo ringraziare tutti i consiglieri, i nostri dirigenti, tutti i militanti e tutti i simpatizzanti».

Si reputa che «a Lamezia Terme ora l’impegno nostro sarà ancora maggiore e con il supporto di tutti i nostri parlamentari eletti, dei nostri dirigenti, i consiglieri e i militanti avvieremo un’azione di programmazione politica autorevole tesa ad ottenere altri risultati importanti. Ci impegneremo affinché quel dato dell’astensionismo, preoccupante, venga rimodulato, cercando di infondere entusiasmo verso la nostra coalizione e verso la politica, coinvolgendo di più i giovani e gli sfiduciati».