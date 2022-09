Per il segretario lametino della Lega buono il risultato cittadino per il Carroccio

Continua la serie di commenti al voto dopo la tornata elettorale di domenica scorsa per rinnovare i componenti del Parlamento.

Per il segretario lametino della Lega, Giuseppe Isabella, «alla luce dei risultati delle elezioni politiche appena concluse, si può solo manifestare soddisfazione per i consensi ottenuti in città. Infatti il partito è riuscito a confermare il risultato ottenuto nella precedente tornata elettorale, nonostante a livello nazionale abbia subito una flessione verso il basso dei consensi e le difficoltà oggettive legate ad una campagna elettorale svolta in poco tempo ed in un periodo dell’anno poco idoneo a tale attività», sebbene tra gli artefici della caduta del Governo ed elezioni anticipate ci siano anche i componenti del partito di Salvini.

«Ciò è il risultato di una politica svolta in mezzo alla gente e finalizzata all’ ascolto ed alla risoluzione dei problemi dei cittadini, che ringraziamo per il sostegno e la fiducia concessaci», è la valutazione di Isabella, «ora il nostro impegno continua a livello locale, fiduciosi dell’ausilio dei parlamentare eletti a rappresentare la Calabria per la Lega, in particolare Domenico Furgiuele, al quale vanno i nostri auguri affinchè possa svolgere il proprio lavoro con la determinazione e la passione che lo hanno contraddistinto fino ad ora, senza dimenticare gli auguri a Tilde Minasi e Simona Loizzo».