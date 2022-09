I grillini lametini contrari al Psc chiedendo ascolto dopo le elezioni politiche da fuori il consiglio comunale

Buono per tutte le stagioni politiche lametine, si torna a parlare di Psc nella città della piana.

Gli attivisti rimasti nel Movimento Cinque Stelle Lamezia Terme ricordano la propria assenza in consiglio comunale, la sospensione per un anno del consiglio comunale per un ricorso pagato dagli allora parlamentari pentastellati che non ha prodotto alcun risultato diverso dalle elezioni contestate, ma sottolineano come «alle ultime politiche gli elettori hanno confermato il M5S nettamente primo partito di Lamezia», non eleggendo però nessun deputato nel collegio di riferimento.

Si chiede invece di fermare l’attuale Psc, con l’iter che non può essere modificato se non per le osservazioni in discussione in quinta commissione e che poi dovranno passare dal consiglio comunale, reputando sia «in contrasto con le indicazioni dell’Onu e con le legislazioni europea, nazionale e regionale» e che «consente il dilagare di nuove costruzioni ed abitazioni in una città in declino demografico ed economico, con un vasto parco di immobili residenziali e commerciali invenduti, con una marea di costruzione abusive ma in gran parte utilizzate».

Si valuta che «mentre le regioni più evolute vanno superando tutti gli strumenti urbanistici di tipo espansivo qual è il PSC che si vuole approvare, e concentrano l’attenzione sugli obiettivi prioritari di zero consumo di suolo, rigenerazione urbana, tutela e valorizzazione del territorio nelle sue qualità ambientali e paesaggistiche, l’attuale amministrazione comunale persegue in retromarcia l’approvazione, con aggiustamenti e rimaneggiamenti, di uno strumento urbanistico “preistorico”, che tutt’oggi propone ingiustificati nuovi insediamenti, ignorando lo studio su un loro reale fabbisogno».

Secondo i pentastellati per vedere all’opera le gru in città non c’è stato bisogno di nessun nuovo piano strutturale, sono bastati il Superbonus e i tanti altri bonus per la rigenerazione ecologica dell’edificato esistente varati dai governi Conte», anche se le gru sono per nuovi insediamenti, i ponteggi per i bonus citati.

«La strada obbligata è quindi quella delle tre R: Ricucitura del territorio, Riuso dell’esistente e Rigenerazione urbana», valutano i grillini sebbene tali concetti siano esistenti anche nella proposta del Psc nell’ambito della perequazione, «su questi temi ci siamo già abbondantemente impegnati in passato ed oggi ribadiamo la volontà di lottare contro il PSC di Speranza/Mascaro con ogni mezzo e in ogni dove, coinvolgendo cittadini e forze sociali e politiche ambientaliste e progressiste per scongiurare il pericolo che un nuovo piano strutturale espansivo, in una fase di crisi economica e nel contesto di un mercato immobiliare già saturo, non solo consumi e devasti il territorio, non solo finisca per disperdere le nuove risorse e gli incentivi per la transizione ecologica indirizzati alla riqualificazione energetica ed alla sicurezza del patrimonio urbano esistente, ma svaluti ancor di più i prezzi delle costruzioni esistenti. Come sa, infatti, banalmente ogni singolo consumatore, quando è periodo di raccolta e di offerta abbondante, l’uva al mercato costa meno».