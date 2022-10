Festa dei Nonni, Gianturco (FDI): “Grazie agli angeli custodi di ogni famiglia”

“ I nonni sono i custodi della memoria ed angeli della famiglia ed in occasione della festa dei nonni rivolgo un ringraziamento speciale a tutti i nonni per la loro fondamentale presenza nel sostenere le famiglie e nell’educazione dei piccoli”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco, responsabile calabrese del dipartimento Politiche Sociali per Fratelli d’Italia.

“I nostri nonni sono sempre disponibili a correre in aiuto – continua- sostituendosi troppo spesso anche allo Stato con il loro supporto economico verso i familiari in difficoltà, sempre in aumento specie in un momento difficilissimo come quello che purtroppo tutti stiamo vivendo. La festa dei nonni si celebra nella giornata che il calendario liturgico dedica agli Angeli Custodi e ci offre l’occasione per celebrarne e ricordarne il ruolo e l’importanza che rivestono nella vita di ognuno di noi. A tutti i nonni calabresi – conclude Gianturco – va il nostro più sentito ringraziamento”.