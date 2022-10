Per Pd, Lamezia Bene Comune e Movimento Cinque Stelle criticano la progettualità comunale urbanistica

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro a cui hanno partecipato il segretario cittadino del PD Gennarino Masi, i consiglieri comunali del Pd e di Lamezia Bene Comune Aquila Villella e Rosario Piccioni, esponenti del Partito Democratico, di Lamezia Bene Comune e del movimento Cinque Stelle. Oggetto dell’incontro l’analisi della situazione cittadina con particolare attenzione alle questioni urbanistiche di stretta attualità.

Da parte di tutte le forze progressiste presenti è emersa “la forte preoccupazione per la situazione di stallo che vede tanti cittadini, tecnici, professionisti e imprenditori della nostra città di fronte a un Comune incapace di dare risposte, non solo per la oggettiva carenza di personale degli uffici, ma per le responsabilità di un’amministrazione comunale che spicca per parate e presenzialismo e non sta dando alcuna risposta in termini di progettualità e visione”, anche se non è chiaro cosa si pensi allora degli atti amministrativi e finanziamenti già ottenuti che torneranno nuovamente in consiglio comunale legati al piano delle opere pubbliche per come deliberati.

Si rimarca che “è stato il primo di una serie di incontri che, in vista dei prossimi appuntamenti in consiglio comunale e in vista delle principali questioni della vita della città, primo fra tutti il Piano Strutturale Comunale, vedranno le forze progressiste discutere e confrontarsi insieme per assumere posizioni e condurre battaglie comuni dentro e fuori il consiglio comunale. Un confronto che naturalmente si aprirà al contributo della società civile lametina, delle associazioni e delle categorie per dare risposte concrete e di “buona politica” a un’amministrazione di centrodestra ammantata di finto civismo che si sta rivelando fallimentare su tutti i fronti”.