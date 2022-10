Al via oggi la Gender Equality Week al Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme

Inizia ufficialmente oggi, grazie al contributo di Roadto50% e Tamaszpont Mopka, la Gender Equality Week al Chiostro di San Domenico di Lamezia Terme.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lamezia Terme e dalla Regione Calabria, durerà una settimana e ha come obiettivo la formazione in ambito politico, economico e comunicativo e ha come focus la parità di genere.

Circa 20 partecipanti da tutta Europa si confronteranno, si formeranno e presenteranno i loro lavori al Festival delle Pari Opportunità sabato 8 ottobre dalle 10 al Chiostro di San Domenico. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Attraverso seminari teorici e workshop pratici, i partecipanti ascolteranno esperti di economia, politica e comunicazione, imparando quali sono i meccanismi all’origine della discriminazione, come riconoscerli e, di conseguenza, come evitarli.

Il progetto, che vede coinvolti ragazzi dai 18 ai 24 anni, rappresenta uno youth training finanziato dal fondo Erasmus dell’Unione Europea.