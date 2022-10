Sabato incontro “verso il Parco Re Italo” al seminario vescovile

L’oleoturismo costituisce una nuova frontiera per la filiera olivicola anche in Calabria e apre prospettive che gli olivicoltori non devono lasciarsi sfuggire. Per comprendere le effettive potenzialità, l’Acli Terra Calabria ha indetto un convegno, allargandolo anche su altre tematiche di grande rilevanza, dal titolo “Olivicoltura, oleoturismo e distretti del cibo nei processi di internazionalizzazione” verso il Parco “Re Italo” , che si svolgerà sabato alle 18:30 presso il Seminario Vescovile di Lamezia Terme.

I lavori, coordinati dall’agronomo Massimo Mercuri, si apriranno con i saluti di Don Emanuele Gigliotti accompagnatore spirituale Acli Lamezia; Paolo Mascaro Sindaco di Lamezia Terme; Salvatore Conforto presidente provinciale Acli Catanzaro; Filippo Moscato presidente regionale Acli Calabria.

Gli interventi prettamente tematici saranno a cura di Pino Campisi presidente Acli Terra Calabria; Thomas Vatrano agronomo; Carmine Lupia etnobotanico; Maria Bruni presidente fondazione Pinta ITS; Cosimo Cuomo esperto di sviluppo territoriale; Adolfo Rossi esperto in processi di internazionalizzazione. Concluderà l’importante incontro Nicola Tavoletta, presidente nazionale Acli Terra.

L’attrice di teatro Ivonne Garo leggerà dei brani su re Italo e l’Istimo. Parteciperanno ed esporranno i loro prodotti un nutrito gruppo di aziende olivicole calabresi.