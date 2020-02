L’associazione Italiana Fibromialgica apre uno sportello a Lamezia Terme

L’associazione Italiana Fibromialgica apre uno sportello informativo sulla fibromialgia nell’ospedale di Lamezia Terme. La sede scelta è quella del Tribunale del malato, nell’area degli ambulatori, e si può accedere gratuitamente avendo la possibilità di confrontarsi con dei medici specialisti.

«Per troppo tempo siamo stati considerati malati immaginari ed invisibili, ma la fibromialgia è una sindrome dolorosa e complessa che ha bisogno di essere presa in carico sotto più aspetti. L ‘inizio di questo percorso – sostengono dall’associazione italiana fibromialgia – ci dà la speranza che qualcosa inizia a muoversi per noi e, forse, finalmente non ci sentiremo più soli».

L’incontro di presentazione dello sportello si terrà sabato nella sala Ferrante dell’ospedale di Lamezia Terme dalle 10.

Si discuterà di fibromialgia come curarla e come gestirla. Prenderanno parte all’iniziativa: Dosolina De Rose, referente Regionale Aisf di Cosenza dell’associazione italiana Fibromialgica; Bruno Lucchino, specialista in reumatologia, dottorato di ricerca in “Innovations in immuno-mediated and hematological disorders” dell’Università La Sapienza di Roma, medico specialista all’Umberto I di Roma; Valeria De Luca, biologa nutrizionista; Caterina Ermio, dirigente neurologa dell’ospedale di Lamezia Terme.