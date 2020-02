Servizi domiciliari per non autosufficienti, quattro le fasce di reddito Isee individuate dalla giunta Mascaro

Essendo ancora vigente l’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36% per il Comune di Lamezia Terme, essendo lo stesso in piano di riequilibrio, la giunta comunale martedì ha deliberato di sottoporre alla Conferenza dei Sindaci la proposta di piano tariffario di compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi domiciliari destinati ai soggetti non autosufficienti.

L’Ambito territoriale di Lamezia Terme (comprendente i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Nocera Terinese, Maida, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida) dispone di risorse finanziarie, già oggetto di specifiche programmazioni approvate dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA), destinate alla realizzazione di prestazioni ed interventi a favore dei soggetti non autosufficienti, o comunque delle persone con disabilità grave, atti ad offrire ai medesimi assistenza, cura e supporto e nella protezione, per la promozione dell’autonomia e della permanenza a domicilio.

Quattro le fasce di reddito Isee individuate: