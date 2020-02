«È politicamente criminale distruggere le eccellenze nel campo sanitario. Lo è ancor di più in Calabria», sostiene la neo presidente della giunta regionale Jole Santelli dalla propria pagina Facebook commentando la situazione del centro di neurogenitica di Lamezia Terme per il quale «si minaccia la chiusura e già sono partite le prime lettere di licenziamento».

La parlamentare sostiene che «non possiamo permetterci di mettere a rischio la ricerca scientifica, settore che deve diventare strategico per la nostra regione, e poi la cura dei pazienti, il benessere dei cittadini. Valorizzare le eccellenze è prioritario in una terra di emergenza sanitaria continua».

Commento deciso, ma non chiaro su quante saranno le risorse in bilancio regionale, o se ci si è già mossi per chiedere conto alla burocrazia della Cittadella del mancato pagamento delle spettanze precedenti non erogate all’associazione che garantiva in convenzione il supporto organizzativo al già risicato staff sanitario diretto da Amalia Bruni, la cui preoccupazione già in precedenza era stata negli anni avanzata alla luce dei mancati rinnovi dei contratti del personale. Ora il centro di eccellenza rischia di diminuire prestazioni e diventare un semplice ambulatorio.