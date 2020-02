La ricercatrice che scoprì il gene dell’Alzheimer: “Per me a Lamezia niente fondi”

Ha individuato la «presenilina», il gene più diffuso dell’Alzheimer, si chiama Amalia Bruni ed è una scienziata calabrese, attualmente direttrice del Centro regionale di neurogenetica a Lamezia Terme.

Ma il suo centro rischia la chiusura per carenza di fondi e alcune biologhe se ne sono già andate. Della sua storia ne ha parlato il Corriere della Sera che nelle pagine odierne riporta una sua intervista .

Nei giorni scorsi la scienziata ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, informandolo di quanto sta accadendo, ripercorrendo le tappe del Centro che ha avuto come sponsor il premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini. Una legge regionale del 2007 aveva garantito uno stanziamento di cinquecentomila euro annui che sarebbero dovuti servire per coprire le spese del Centro.