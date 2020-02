Anche la sezione calabrese del Partito Della Rifondazione Comunista si schiera contro il taglio del numero delle guardie mediche in provincia di Catanzaro.

«L’annunciata chiusura di oltre 30 guardie mediche su 60, disposta dai commissari prefettizi dell’ASP di Catanzaro, è per noi una scelta totalmente errata, un taglio indiscriminato ai servizi di assistenza ai cittadini e ai più deboli», reputa il partito, parlando di «una decisione che andrebbe ulteriormente a penalizzare i nostri territori, in particolare le aree interne, sui quali pesano i problemi, ormai endemici, della sanità calabrese».

Rifondazione reputa che «in nome di fredde logiche finanziarie, si privano i cittadini di un diritto e di importanti presidi di continuità assistenziale. A questo vanno aggiunti i possibili contraccolpi in merito alla situazione occupazionale. Da questo punto di vista, inoltre, sono note le gravi difficoltà in cui operano da anni lavoratrici e lavoratori in ambito sanitario».

Si ribadisce così «il nostro forte dissenso in merito e pensiamo sia il momento di rimettere al centro dell’agenda politica, dopo anni di scelte e gestioni fallimentari, un nuovo piano socio-sanitario, da noi proposto e presentato già da diverso tempo, che garantisca il diritto alla salute per i calabresi».