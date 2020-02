Contro potenziali rischi da Covid-19 anche nel lametino chiudono alcune scuole

Oltre al pubblicizzare le buone pratiche consigliate dal Ministero della Salute, e valide già da mesi in gran parte per quanto riguarda il contrasto dell’influenza stagionale, e seguire le indicazioni regionali e nazionali, alcuni comuni dell’hinterland alzano l’asticella dell’attenzione per quanto riguarda il contrasto a possibili contagi da Coronavirus come avvenuto nelle regioni del Nord attenzionate.

Così anche a Nocera Terinese il sindaco Albi ha ordinato «la sospensione delle attività didattiche, mediante la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale» da domani fino a venerdì.

Istituito anche «il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione, in luogo pubblico e i luoghi di Culto».