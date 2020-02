Da un mese albo pretorio online dell’Asp di Catanzaro privo di allegati, atti potenzialmente contestabili

Tutti gli atti dell’Asp di Catanzaro relativi all’ultimo mese potrebbero in linea di principio essere contestati, o ritenuti nulli, data l’impossibilità degli utenti a visionare online gli allegati.

Il 27 gennaio la stessa azienda sanitaria comunicava che «per motivi tecnici, dalla data odierna e sino al ripristino della funzionalità del sistema informatico in uso, sarà visibile all’Albo Pretorio soltanto l’oggetto e non il contenuto degli atti in pubblicazione. Gli interessati possono rivolgersi alla S.C. Affari Generali e Assicurazioni sita in Via Vinicio Cortese 25 – 88100 Catanzaro – tel. 09617033209 per eventuale rilascio copie che saranno gratuite per 15 giorni dalla data di pubblicazione di ciascun atto».

Andando ad indagare lo stesso applicativo online, tutti gli atti che per legge devono essere pubblicati sono privi di allegati, limitandosi ad indicare il solo oggetto, mentre interrogando l’archivio si scopre che il problema sarebbe legato al database, da aggiornare in versione o in capacità. Inconveniente che però da circa un mese non viene risolto, bypassando il tutto da digitale ad analogico.

Escamotage che però non corrisponde agli obblighi amministrativi e normativi in merito al tema della trasparenza, cui l’Asp come gli altri enti pubblici deve rispondere. Consultando il sito del dipartimento della funzione pubblica si specifica infatti che «il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Da tale data l’Albo Pretorio on line va a sostituire in maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto all’interno degli enti pubblici: la forma cartacea rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale» e che «per quanto riguarda i bandi di gara (“procedure a evidenza pubblica”) e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013».

Nelle linee guida fornite dal sito ministeriale si rimarca che la pubblicazione on line deve garantire:

autorevolezza e autenticità del documento pubblicato;

conformità all’originale, cartaceo o informatico;

preservazione del grado di giuridicità dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;

inalterabilità del documento pubblicato;

possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità giuridica e probatoria.

Da circa un mese tutto questo all’Asp di Catanzaro può essere garantito solo contattando l’apposito ufficio, che non è tra le possibilità previste dalla normativa. Per altro oltre al piano del fabbisogno del personale che la terna commissariale dovrebbe in questi giorni deliberare, l’albo sulla sanità lametina prevede anche atti non secondari come l’acquisto di attrezzature per l’U.O.C. Riabilitazione Polo Integrato ASP CZ – INAIL Lamezia Terme e di altri reparti del nosocomio lametino e di Soveria Mannelli, liquidazione di fatture e sentenze passate in giudicato, la costituzione di parte civile in un processo penale relativo al 2018.