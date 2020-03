Asp Catanzaro: proroga contratti, nessun ritardo nell’adozione dell’atto

In merito ai recenti articoli apparsi sulla stampa i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro riconoscono l’importante lavoro svolto dal personale e rendono noto che la proroga dei contratti a tempo determinato, in scadenza il 29/02/2020, era stata deliberata in data 28/02/2020 con deliberazione n.107 a firma del dottore Salvatore Gullì, della Commissione Straordinaria.

L’indifferibilità, l’improrogabilità e l’improcrastinabilità dell’atto erano stati certificati anche dal Direttore Amministrativo, avvocato Elga Rizzo, che ne aveva riconosciuto, altresì, l’urgenza attestandone l’assoluta indispensabilità al fine di garantire l’attività sanitaria.

A causa di un problema tecnico del sistema informatico sanitario, Sec- Sisr, però, la pubblicazione della stessa delibera è avvenuta solo in data odierna così come la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla ricognizione del personale precario in servizio presso l’Asp di Catanzaro, per la verifica dei requisiti di stabilizzazione nelle more del fabbisogno di cui al Dca n.192 del 20/12/2019, che porta la data del 2/03/2020.

I vertici dell’Asp sottolineano, dunque, la solerzia e l’impegno del gruppo di lavoro e ribadiscono che non c’è stato nessun ritardo nell’adozione dell’atto ma solo un differimento nella pubblicazione della deliberazione da attribuire ad un problema tecnico legato al sistema informatico.