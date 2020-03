Associazione Malati Cronici del Lametino chiede la riapertura del reparto malattie infettive

Complice il clima di allerta per il coronavirus, Giuseppe Gigliotti, presidente dell’Associazione Malati Cronici del Lametino, sollecita l’immediata riapertura del reparto malattie infettive dell’ospedale di Lamezia Terme.

«Occorreranno ancora molti mesi prima di avere a disposizione uno specifico vaccino e la certezza che l’ospite indesiderato non riguarda soltanto le persone con gravi malattie pregresse e gli anziani, rimanendo comunque quelle con maggiore rischio, ma anche sportivi, bambini, persone sane pone la necessità di scelte coraggiose», sostiene Gigliotti, ovvero andare quanto deciso in precedenza per lo spoke lametino.

«L’essersi privati negli anni di medici ed operatori sanitari tagliando servizi essenziali, l’avere chiuso ospedali reparti ed ambulatori senza riuscire a sanare nemmeno una disastrosa situazione economico-finanziaria con livelli di assistenza al di sotto del minimo vitale fa della sanità calabrese e lametina la cenerentola d’Italia», sostiene Gigliotti, «un vero e proprio disastro. Liste di attesa chiuse o lunghissime con congestione dei pronto soccorso e l’incremento delle visite private e di quelle comunque a pagamento. È il paziente che deve pagare inefficienze, malasanità, corruzione e quanto altro?».

Secondo Gigliotti «ci sono gli infettivologi sparsi in diverse unità operative, c’è la disponibilità della struttura», manca solo il riconoscimento di un reparto non previsto nello spoke sottorganico di via Perugini.