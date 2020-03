Comitato ristretto di sindaci per interfacciarsi con l’Asp per i problemi della sanità provinciale

Alle 14 si è conclusa la conferenza dei sindaci della provincia di Catanzaro alla presenza della terna commissariale (compresa l’ultima nominata, l’ex prefetto Latella) che regge attualmente l’azione sanitaria provinciale dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Dai primi cittadini è stato sottolineato e rivendicato il no alla chiusura delle guardie mediche, alla chiusura delle postazioni dei 118 e delle ambulanze in viaggio senza personale medico, ed in generale alla chiusura delle postazioni dell’Asp localizzate nei territori, senza dimenticare la situazione critica dei reparti degli ospedali (Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Soverato i 3 presidi gestiti dall’azienda sanitaria provinciale).

In conclusione è stata sottoscritta la decisione di costituire un comitato ristretto di sindaci con il compito di elaborare una proposta di riorganizzazione delle guardie mediche sul territorio sulla quale proseguire il confronto con l’Asp di Catanzaro.