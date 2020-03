Diocesi, Vacantiandu, Civico Trame, basket, Chiostro rivedono le proprie attività da decreto ministeriale

A seguito del decreto del Consiglio dei Ministri di ieri relativo alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, la direzione artistica della rassegna teatrale Vacantiandu comunica la sospensione di tutti gli eventi teatrali programmati fino al 31 marzo. Gli spettacoli andranno comunque in scena al termine dell’emergenza con tempestiva comunicazione delle nuove date.

Sospese anche al Civico Trame, le “attività convegnistiche o congressuali” e tutte “le manifestazioni e gli eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza”. Pertanto a data da destinare viene posticipato lo spettacolo M’illumino Col Fuoco di domani pomeriggio, mentre i volontari del Servizio Civile in ogni caso porteranno avanti l’attività di piantumazione nei giardini e nell’Orto Civico Somalia Sacko. Rimangono comunque disponibili per i tesserati i servizi di biblioteca e studio, così come l’utilizzo del ping pong e degli spazi verdi esterni.

Anche la Federazione Pallacanestro in Calabria, visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a contrastare la diffusione del “coronavirus19”, ha deciso di sospendere lo svolgimento di tutta l’attività senior regionale, giovanile e minibasket nonché del “3×3”, fino a nuova disposizione.

Il Chiostro di San Domenico rimarrà aperto con un orario ridotto, ovvero dalle 18 alle 20 tutti i giorni (escluso il lunedì), ma tutte le attività previste nelle sale sono sospese, dai laboratori per bambini alla proiezione dei film, dai convegni alle presentazioni di libri, e così via.

Nella lettera inviata alle varie parrocchie il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, ordina la sospensione di ogni attività pastorale, compresi i pellegrinaggi nei santuari ed in altri luoghi di culto; al sacerdote celebrante viene affidato il compito di vigilare che la distanza di 1 metro tra i fedeli sia rispettata anche durante il sacramento della riconciliazione; che all’ingresso di ogni chiesa ci sia una soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani; i sacerdoti per comunicarsi non usino lo stesso calice; pulizia delle chiese con disinfettanti a base di cloro ed alcol.