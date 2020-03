Emergenza coranavirus, riunione dell’unità di crisi presieduta dal commissario Asp Latella

Nell’ambito delle attività poste in essere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro in relazione all’epidemia COVID-2019, Luisa Latella ha presieduto una riunione dell’Unità di Crisi costituita per fronteggiare la specifica emergenza.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato le Direzioni Sanitarie delle AA.OO. “Pugliese-Ciaccio” e “Mater Domini”, sono state rivalutate e condivise le procedure già messe a punto ribadendosi così la necessità di una stretta collaborazione finalizzata a fronteggiare univocamente la situazione emergenziale nell’interesse dei cittadini.