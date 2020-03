Chiuso nel 2016, il reparto di malattie infettive non più previsto a Lamezia Terme torna ad essere “hot topic” con il Coronovirus per i vari comitati ed esponenti politici, mentre il fronte sanitario che è direttamente coinvolto ad oggi non ha preso posizione in tal senso.

Il piano operativo di emergenza annunciato dalla Regione, che sarà presentato però lunedì, prevede l’attivazione di ulteriori 50 posti letto in Terapia Intensiva e 140 posti tra Malattie Infettive e Pneuomologia, sempre da attivare in tempi stretti e solo per il periodo attuale di emergenza.

Per il Comitato Salviamo La Sanita’ Del Lametino, una delle varie sigle esistenti in città che si esprimono sui vari temi attorno all’ospedale, «noi abbiamo tutto pronto e nessuna delle autorità preposte vuole ancora cogliere l’opportunità di recuperare e riaprire il nostro reparto di Malattie Infettive per dare una risposta all’emergenza in atto. E questo persino in un momento in cui il reparto di malattie infettive dove, contro ogni logica, si è voluto concentrare tutto il servizio per l’intera area centrale della Calabria mostra tutti i limiti di efficienza e di rapporti umani tra sanitari e pazienti, che un eccesso di concentrazione può causare. Governatrice Santelli, Commissario Cotticelli, Commissari Straordinari ASP di Catanzaro, insistere in questa posizione significa allora una sola cosa: che avete già deciso di voler smantellare l’Ospedale di Lamezia».

Non in via Perugini, ma nell’ex ospedale del Colle Sant’Antonio, oggi sede di servizi destinati al territorio nell’ala attualmente agibile (gran parte dello stabile però è chiuso poiché necessità di essere riqualificato e rimesso a norma), si concentra invece Salvatore De Biase, presidente del Consiglio Comunale nello scorso mandato, reputando che «in via straordinaria, e per la centralità di Lamezia si offra a garanzia l’apertura di un possibile reparto di Malattie infettive, di tipo emergenziale. Oltretutto dopo che l’allarme Coronavirus anche a Lamezia Terme ha determinato con preposta nota inviata dalla Direzione Medica Unica, a tutti i Direttori di unità operative la sospensione delle attività di ricovero programmate». Ambito che però risponde ad indicazioni nazionali, ora.