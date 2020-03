A Lamezia Terme, Platania e San Mando d’Aquino solidarietà per fronteggiare le misure anti contagio

Nel momento del bisogno la catena della solidarietà cerca di non lasciare indietro nessuno, ed è così anche in occasione del “coprifuoco” da coronavirus.

Realtà diverse cercano di andare incontro alle esigenze di persone anziane, con patologie o che vivono da sole offrendo il proprio contributo per fare la spesa, acquistare farmaci o altri piccoli bisogni che chi è chiamato dalle attuali norme a non dover uscire non potrebbe fare.

Iniziative del genere a Lamezia Terme son state lanciate dal Radio Club Lamezia, a Platania dall’amministrazione comunale con il gruppo locale di protezione civile, a San Mango d’Aquino dall’amministrazione comunale, ma l’elenco potrebbe allargarsi con il passare del tempo per una sorta di “contagio positivo”.