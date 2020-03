“Probabili nuovi 14 posti in malattie infettive, 12 in pneumologia e 2 in terapia intensiva”

In serata arriva anche il commento del sindaco Paolo Mascaro sul Piano Sanitario Regione Calabria, andando nello specifico a fare previsioni anche su quanto riguarderà l’ospedale lametino.

«Per fronteggiare l’emergenza, disposta apertura 400 nuovi posti letto in reparti di terapia intensiva e sub-intensiva; anche il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme sarà interessato con probabili 14 posti in malattie infettive, 12 in pneumologia e 2 in terapia intensiva», dichiara il primo cittadino, ricordando poi che «si procederà ad immediate assunzioni straordinarie a tempo determinato: avviso già domani per 300 medici specializzati e specializzandi, scorrimento graduatorie per 270 infermieri e per 200 OSS».

Tra raccomandazioni e incoraggiamenti il finale del post sulla pagina Facebook: «la Calabria reagisce subito e sconfiggerà il Coronavirus. Non usciamo da casa se non in caso di assoluta necessità. Forza Lamezia, forza Calabria, forza Italia».