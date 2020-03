Le sigle civiche sulla sanità continuano a lamentare il disinteresse sulle proprie proposte per l’ospedale lametino

Le sigle Comitato salviamo la sanità del lametino, Cittadinanzattiva, Tribunale del malato, Comitato malati cronici, Coordinamento 19 marzo, Associazione Senza Nodi constatano polemicamente che «è stato disposto di aprire e/o ampliare sostanzialmente reparti di Terapia Intensiva e di Malattie Infettive negli ospedali spoke di Crotone e Vibo. In quest’atto del Dipartimento Regionale di Tutela della Salute non c’è alcun riferimento invece alla riapertura di quel nostro reparto di Malattie Infettive», ambito già chiarito già nelle dichiarazioni dopo l’istituzione della task force sulla sanità a Catanzaro.

Si lamenta che «il bacino di utenza del nostro ospedale, anch’esso spoke, è più ampio di quello di Vibo e di Crotone ed ha come Hub lo stesso Pugliese-Ciaccio di Catanzaro che quell’atto vuole proteggere dal rischio di sovraffollamento e di propagazione involontaria del contagio».

Si ci appella così alla neo governatrice Santelli, che della proposta contestata è firmataria, sostenendo che «Lamezia e tutto il lametino, che si è sempre trovato unito di fronte a questi problemi, non possono tollerare di essere trattati come una Cenerentola. Il nostro ospedale, per mille ragioni che è persino noioso elencare, ha tutti i requisiti per avere e deve avere una funzione di servizio verso tutta la regione. Insistere in quest’opera di suo svuotamento ha contribuito a peggiorare le risposte del servizio sanitario calabrese e non ha portato bene a nessuno dei precedenti governatori. Noi queste cose le denunciamo da tempo e certo non smetteremo di farlo proprio adesso».

Al Sindaco e all’Assessore alla Sanità del Comune di Lamezia, che sono attualmente le massime autorità istituzionali specifiche in campo regionale, si chiede «in questa grave ora di limitazione della libertà di movimento dei cittadini di farsi con forza e determinazione interpreti di queste richieste, che siamo certi, interpretano la volontà di tutti i lametini».

Nel decreto dell’11 marzo però si riteneva «necessario dover individuare per le 3 aree organizzative della Regione Calabria (Nord, Centro e Sud) le Strutture da dedicare alla gestione del paziente affetto da Covid‐19 (“COVID Hospital”) tenendo conto della: necessità di dover potenzialmente rispondere ad una eventuale domanda crescente di assistenza per i pazienti da Covid‐19; dinamica epidemiologica, relativa sia alla popolazione di riferimento, sia alla popolazione specifica di ultrasessantacinquenni per ciascuna delle 3 aree; necessità di una omogenea distribuzione, compatibilmente con l’orografia del territorio, con la disponibilità delle stesse Strutture sul territorio stesso, con le caratteristiche strutturali ed organizzative e con il numero di posti letto disponibili in ciascuna area per come di seguito rappresentato», dividendo i 100 posti letto per l’area centro tra il Mater Domini di Catanzaro e l’ospedale di Tropea.