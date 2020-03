Dopo il caso dell’ordinanza dalla doppia pubblicazione di ieri per il primo caso accertato di contagio da Coronavirus a Lamezia Terme, oggi emesse altre 7 ordinanze di quarantena in via precauzionale per altrettanti cittadini rientrati da fuori regione.

I numeri, date anche le disposizioni diventate più stringenti seguendo i decreti del Governo e le ordinanze della Regione, potrebbero però aumentare nel corso dei giorni.

L’iter in atto segue infatti le disposizione nazionali e regionali, e prevede una prima comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione, con sorveglianza attiva da parte della stessa per 14 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6