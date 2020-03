Raccolta fondi del Rotary Club Lamezia Terme finalizzata all’acquisto di caschi respiratori per la ventilazione polmonare non invasiva

Anche il Rotary Club Lamezia Terme ha avviato nei giorni scorsi una campagna di raccolta fondi per l’Ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, a sostegno della Terapia Intensiva. La raccolta fondi è finalizzata all’acquisto di caschi respiratori per la ventilazione polmonare non invasiva che serviranno nella sub intensiva all’interno del presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

Per le donazioni è stato attivato un IBAN dedicato: IT 76I 0306 9676 8451 0749157726 la causale è la seguente “coronavirus”.

«L’emergenza ormai planetaria sta mettendo a rischio tutti i cittadini dal possibile contagio da covid-19, in questo momento di estrema difficoltà, e purtroppo di dolore», reputa il Rotary Club Lamezia Terme, guidato dalla Presidente Natalia Majello, «si vuole dare una dimostrazione concreta di vicinanza e solidarietà. L’auspicio è che più cittadini possibili, imprenditori, associazioni possano dare il proprio contributo. È importante anche fare presto, perché è una lotta contro il tempo, dato che purtroppo il virus si sta diffondendo molto rapidamente».