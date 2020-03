Approvato dalla terna commissariale che guida l’Asp di Catanzaro il programma degli interventi urgenti di edilizia sanitaria che saranno proposti al Ministero della Salute per la stipula dell’Accordo di Programma a valere sulle risorse Cipe del 24 luglio 2019.

A Lamezia Terme per l’ex ospedale di colle Sant’Antonio previsto il risanamento della facciata di ingresso, lavori di adeguamento del primo piano per ospitare anche la neuropsichiatria infantile, del terzo piano per il consultorio familiare, adeguamento impianto elettrico, per una spesa complessiva di 672.781,52 euro.

Per l’ospedale di via Perugini 642.562,52 euro per lavori di adeguamento alle norme antincendio, con anche intervento sul quadro elettrico cabina Mt/Bt, e la realizzazione di un’area interna per lo stoccaggio rifiuti prodotti all’interno del nosocomio. A questi interventi si aggiungeranno altri 9.939.699,28 euro per l’adeguamento del blocco operativo dell’ospedale Giovanni Paolo II, e 40.670.874,09 per l’adeguamento sismico.

Altri 574.103,24 euro saranno divisi tra: lavori di adeguamento dei locali dell’ex farmacia del Presidio Ospedaliero Soveria Mannelli da destinare a 118 e a servizi amministrativi del distretto del Reventino; lavori di risanamento conservativo del fabbricato in via Salvatore Miceli (ex veterinaria) a Lamezia Terme; lavori di risanamento conservativo del piano seminterrato del distretto di Lamezia Terme.

Per i lavori di recupero del complesso monumentale a Girifalco da destinare a foresteria della residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza si spenderanno 686.623,58 euro.