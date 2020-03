Ordine dei Farmacisti di Catanzaro e SMA srl donano all’Avis Provinciale Catanzaro una fornitura di gel igienizzanti.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, assume ancora più valore il gesto che l’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro assieme all’Azienda SMA srl ( Organics Pharm), ha voluto fare all’Avis. Grazie, infatti, all’attenzione del Presidente Vitaliano Corapi ed Antonio Perri dell’ Ordine dei Farmacisti di Catanzaro e ad Alessandro Lievore e Armando Paradiso, rispettivamente Amministratore e responsabile commerciale Calabria, di SMA srl ( Organics Pharm), l’Avis Provinciale Catanzaro ha ricevuto in dono una fornitura di gel igienizzanti da usare durante le giornate di raccolta sangue, ancora più importanti in questo particolare momento.

La connotazione di carattere etico e solidale dell’iniziativa, che va ben oltre le tradizionali logiche commerciali, oltre che gratificare sotto il punto di vista umano sarà utile per garantire il normale svolgimento di molte donazioni di sangue della provincia catanzarese.

All’ Ordine dei Farmacisti di Catanzaro ed all’azienda SMA srl ( Organics Pharm), il più sentito ringraziamento dal presidente Franco Pietro Parrottino