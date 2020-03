Anche a Lamezia Terme operatori commerciali locali si adoperano per confezionare mascherine protettive “homemade” da dare in dono a tutta la popolazione, anche se non certificate a livello sanitario.

In un momento drammatico per tutto il Paese, l’iniziativa promossa da St Television ed EsseTivù, emittenti televisive di Lamezia Terme, è in collaborazione con la ditta Ombrelloni e Teloni Cosentino di Anna Dattilo, che ha fermato la produzione di tendaggi per dedicarsi esclusivamente a quella di mascherine da distribuire alla città, il comando della Polizia Locale e il sindaco Paolo Mascaro.

Le mascherine (250 al giorno fino ad esaurimento materiale) verranno consegnate a domicilio, a partire da sabato, solo ed esclusivamente attraverso alcune associazioni lametine.

Da sabato, dalle 9 alle 10:30, sarà attivo il numero 0968/207820 al quale risponderà un operatore del C.O.C., che previa acquisizione dei dati del richiedente, provvederà a segnalare il tutto alle associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a farle pervenire ai richiedenti.