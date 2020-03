Anche Lamezia Terme e Platania chiudono i propri spazi pubblici per attività all’aria aperta

Anche Lamezia Terme e Platania chiudono i propri spazi pubblici all’area aperta.

Con ordinanza del sindaco Paolo Mascaro è disposta la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile:

dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell’arenile insistenti all’interno del territorio comunale;

delle villette comunali e di ogni altra area verde comunale;

delle piste ciclabili.

Sarà vietato sedersi sulle panchine, sedili o sedute comunque denominate poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico; praticare sport all’aperto, in forma aggregata o individuale, salvo che per necessità di salute debitamente certificate.

Sarà consentito recarsi a fare la spesa esclusivamente in forma individuale e presso l’esercizio commerciale più prossimo alla propria abitazione; portare fuori il cane solo per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari, esclusivamente in forma individuale ed entro il perimetro di 200 metri dalla propria abitazione.

A Platania il sindaco Michele Rizzo ha previsto di