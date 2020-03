“Microbiologia a Lamezia Terme consentirebbe di avere risposte celeri non solo su questa emergenza”

Nel quotidiano e ricorsivo comunicato stampa delle sigle Associazione Samarcanda, Comitato Salviamo la Sanità del Lametino, associazione SenzaNodi, associazione Malati Cronici, Cittadinanza Attiva nuovamente chiedono di riaprire la ,icrobiologia lametina.

«Una struttura che potrebbe ripartire in poche ore e che darebbe supporto a tutta la Regione», sostengono i cittadini, «mezzi all’avanguardia, oggi inutilizzati, consentirebbero di avere risposte celeri non solo su questa emergenza, ma su tutta una serie di esami necessari per salvare un malato, anche quando non ha il coronavirus. Il tempo è vita in questo caso, non solo per il malato ma anche per tutti coloro che devono assisterlo e che con lui entrano in contatto, quindi anche altri malati».

Sul poco ascolto gli stessi ammettono che «abbiamo scritto e riscritto, lanciato appelli, chiesto aiuto alla politica, eppure uno strano silenzio ha fatto sì che tante delle verità, che noi stiamo dicendo da tempo piombassero drammaticamente sul sistema Sanità, mostrando numerose e pericolose falle. Però ci da speranza il fatto che le persone oneste esistono e sono le stesse che stanno lavorando in prima linea e oggi chiedono aiuto».

Rimane sempre il problema del piano di rientro, del blocco delle assunzioni, dell’Asp di Catanzaro commissariata con cui dover confrontarsi.