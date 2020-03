Primi 5 pulsossimetri RAD-97 come donazioni per il comitato Insieme si può

«In sole 48 ore dall’attivazione della piattaforma di crowdfunding, il comitato “INSIEME SI PUÒ”, nato dall’idea e dalla volontà di sostenere la sanità calabrese, ha ricevuto 100 donazioni per un totale di quasi 10.000,00 euro» annunciano l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e della Camera Penale di Lamezia Terme, promotori dell’iniziativa insieme al patrocinio di tanti Ordini calabresi e associazioni di categoria.

«Stamattina stessa consegneremo all’Ospedale Civile di Lamezia Terme – Giovanni Paolo II- 5 pulsossimetri RAD-97», concludendo che «le donazioni non finiscono qui e non devono fermarsi, la piattaforma rimarrà attiva e già tanti sono gli imprenditori lametini che stanno aderendo all’iniziativa. Invitiamo, chiunque voglia dare il proprio contributo, a collegarsi alla piattaforma e con un semplice gesto aiutare l’Ospedale di Lamezia Terme a far fronte all’emergenza sanitaria e alla carenza di presidi».