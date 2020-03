A Lamezia Terme accertato il settimo caso di positività al Covid19, già in isolamento domiciliare

Quotidiano aggiornamento sulla situazione locale da parte del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che annuncia come «a Lamezia Terme accertato il settimo caso di positività che trovasi in isolamento domiciliare; ad oggi si hanno in città 6 persone in isolamento domiciliare ed una in terapia intensiva; nel comprensorio lametino permangono i 2 casi di Gizzeria ed il caso di Carlopoli».

Nella giornata di oggi lo stesso primo cittadino ha emesso 3 nuove ordinanze di quarantena obbligatoria su segnalazione dell’Asp di Catanzaro.