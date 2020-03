Anche l’associazione culturale Alba si mette a disposizione della cittadinanza in questo periodo di quarantena obbligata per via dell’emergenza coronavirus.

Dal lunedì al giovedì un diverso professionista (medico, psicologo, psicoterapeuta, life coach, assistente sociale) al giorno risponderà al telefono in turni di 2 o 3 ore per offrire consulenze gratuite ad utenti che avessero necessità.