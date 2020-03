Domattina saranno consegnate a casa 315 mascherine artigianali a 172 nuclei familiari lametini

Sono circa 1.200 i nuclei familiari a Lamezia Terme che hanno contattato le associazioni incaricate dal Comune per la consegna delle mascherine artigianali. Domattina saranno consegnate a casa 315 mascherine a 172 nuclei familiari divisi tra le 3 macro aree territoriali.

«La consegna continuerà giorno per giorno in base alle richieste pervenute ed al numero di mascherine disponibili», spiega il sindaco Paolo Mascaro, «le mascherine sono lavabili e quindi utilizzabili per più giorni. Si ringraziano tutti coloro che, con grande professionalità e spirito di sacrificio, stanno producendo le mascherine e le associazioni che, con amore e infinita solidarietà, stanno curando la ricezione delle richieste e la consegna delle mascherine».

Ogni richiesta dovrà avvenire in via prioritaria tramite mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com, ed unicamente in via subordinata telefonando al numero 348/2555200 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, fornendo generalità, cellulare ed indirizzo (specificando per le future richieste se trattasi di Nicastro, Sambiase o Sant’Eufemia, essendo il territorio diviso tra le varie associazioni).