Dal gruppo Conad in dono un Ventilatore Philips modello v60 plus all’Unità Operativa di terapia intensiva di Pneumologia

Continua la catena di solidarietà dal basso tra donazioni e raccolte fondi a favore dell’ospedale di Lamezia Terme.

«L’emergenza Coronavirus, anche in Calabria, sta preoccupando le famiglie costrette a vivere situazioni di grande difficoltà, come mai è capitato alle ultime generazioni» spiega la Sorinat Srl annunciando che «le strutture Conad di Lamezia Terme e Pianopoli hanno deciso di donare un Ventilatore Philips modello v60 plus che sarà consegnato, nei prossimi giorni, all’Unità Operativa di terapia intensiva di Pneumologia dell’ospedale San Giovanni Paolo II».

Si specifica che «questo nostro intervento, a favore del nosocomio lametino, è un modo per dire grazie ai molti medici, infermieri e personale sanitario che, rimanendo in prima linea, lavarono per salvaguardare la salute dei cittadini. Il nostro impegno si aggiunge a quello di altri che, in questi giorni, stanno rispondendo con concreta solidarietà alle necessità del territorio. Le famiglie sono il fulcro della nostra attività, la loro tutela è per noi un impegno primario».