Dalle graduatorie degli idonei assunzioni semestrali per 54 infermieri e 33 oss nei 3 ospedali dell’Asp di Catanzaro

Al fine di fronteggiare l’emergenza coronavirus, anche l’Asp di Catanzaro tramite la terna commissariale attualmente in capo indice due manifestazioni di interesse per contratti semestrali riservati a varie figure, i quali però potranno essere anche revocati nel caso di recesso anticipato dell’emergenza in atto.

Dai precedenti concorsi verranno assunti 54 infermieri (30 a Lamezia Terme, 18 a Soverato, 6 a Soveria Mannelli) tra gli idonei delle graduatorie aziendali del 2012 e 2014, e 33 Oss (18 a Lamezia Terme, 10 a Soverato, 5 a Soveria Mannelli) dal concorso già espletato dal Pugliese Ciaccio.

Gli interessati avranno tempo 5 giorni per presentare la propria adesione dalla data odierna di pubblicazione, con quindi valutazione che avverrà verosimilmente la prossima settimana con presa servizio nel mese di aprile.