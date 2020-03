Antonio Saffioti e Salvatore D’Elia, autori del libro “Respirare. La tracheotomia: scelta e sfida per una vita indipendente”, partono dall’attualità ricordando che «“respirare, la cosa più bella”, sono state le prime parole di Mattia, il “paziente 1”, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale, dopo una dura battaglia per la vita condotta insieme ai medici e agli operatori sanitari del San Matteo di Pavia. Ascoltando le sue parole, ad un anno dalla pubblicazione del nostro libro “Respirare”, vogliamo condividere il messaggio di Mattia, in queste settimane drammatiche per tutto il Paese: continuiamo a combattere e a combattere insieme per ritornare a respirare, per poter ancora gustare il buono e il bello della vita, apprezzando in maniera straordinaria le cose ordinarie di ogni giorno, soprattutto tutte quelle piccole cose che abbiamo dato per scontato».

La consegna del ricavato del libro al Centro Clinico Nemo Sud di Messina, centro all’avanguardia per la cura delle patologie neuromuscolari, punto di riferimento per tante persone con disabilità e le loro famiglie, è stata rimandata proprio per le attuali restrizioni, ma si reputa necessario «lanciare un appello all’amministrazione comunale perché in questa fase di emergenza ci sia un monitoraggio costante della situazione delle persone con disabilità della nostra città. Proprio ieri, al termine di un incontro con le associazioni, nelle linee guida del Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza è stata prevista la consegna a casa delle persone con disabilità dei presidi, degli ausili, del materiale necessario alle persone e alle famiglie che affrontano particolari situazioni. Laddove prosegue l’attività assistenza domiciliare, è fondamentale che tanto le persone con disabilità quanto gli operatori siano muniti di tutto il necessario per garantire la massima sicurezza».