L’Associazione San Nicola donerà 1000 mascherine e 1000 paia di guanti alla comunità lametina

L’Associazione San Nicola presieduta da Pino Morabito nei prossimi giorni donerà 1000 mascherine e 1000 paia di guanti alla comunità lametina, dopo essere stati acquistati dai componenti dell’associazione e da qualche benefattore. Intanto, già da diversi giorni, molti volontari dell’associazione sono impegnati nella distribuzione delle mascherine anti-contagio per conto dell’Amministrazione comunale.

Infatti, il sodalizio guidato da Morabito porta avanti questo servizio insieme ad altre associazioni attive sul territorio locale, riconosciute dal Coc (Centro operativo comunale). Chi avesse bisogno dei dispositivi di protezione può farne richiesta telefonando al numero 348/2555200 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; oppure può inviare una e-mail all’indirizzo mascherinelamezia@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare.

Inoltre l’associazione ha anche confermato la disponibilità a recapitare a domicilio alimenti e medicinali, alle persone che ne faranno richiesta nella zona di Sambiase e delle zone collinari, sempre di Lamezia Ovest.

«Essere in prima linea, al fianco dell’Amministrazione comunale, in questo tempo difficile per la nostra comunità, è per noi motivo di orgoglio – commentano i componenti dell’Osservatorio Sociale – ai tempi di una pandemia globale che ha stravolto la vita del mondo intero, ogni gesto può sembrare piccolo o non risolutivo del problema. In realtà ogni azione compiuta per superare le piccole difficoltà quotidiane, migliora la vita di chi vive un disagio profondo, acuito dalle restrizioni imposte per arginare la diffusione del virus».