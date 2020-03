Le Associazioni dei malati oncologici della Calabria sollecitano assistenza telefonica dedicata alla Regione

Le Associazioni dei malati oncologici della Calabria, federati con FAVO Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, chiedono alla presidente della Regione, Jole Santelli, «l’attivazione di un numero telefonico per ogni provincia, dedicato ai soli ammalati oncologici, dove rispondono i medici, per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere; l’attivazione di un numero telefonico regionale, per un servizio di supporto psicologico, per affrontare i disagi di natura psichica, durante il momento difficile di questa emergenza».

I pazienti oncologici calabresi chiedono, «nella consapevolezza della forte criticità del momento, che assorbe quasi interamente l’attenzione su “Covid-19” e le scarse finanze della Sanità Regionale, semplicemente di non essere dimenticati. In tutto il clamore suscitato dalla diffusione del nuovo coronavirus c’è infatti un’ampia fetta della popolazione che ha bisogno di assistenza continua e che rischia di finire nel dimenticatoio».

Si rimarca come «il sistema ospedaliero pubblico col perdurare dell’attuale situazione rischia il collasso considerando, purtroppo, che le diagnosi tumorali non si fermano. Tra l’altro i pazienti con già quadri clinici complicati, rischiano più di persone sane e deve essere chiaro che la presa in carico di soggetti già debilitati non può subire battute d’arresto, perché questo causerebbe “morti evitabili”, sprecando inoltre i fondi della Sanità, usati finora per loro».