Pazienti da trasferire da Chiaravalle a Soveria Mannelli, perplessità sulla scelta di medicina da parte del locale comitato

Il presidente del comitato Pro Ospedale del Reventino, Alessandro Sirianni, scrive alla Presidente della Regione Jole Santelli e a Antonio Belcastro, direttore generale del Dipartimento regionale Tutela della Salute, nonché al Commissario ad Acta, Saverio Cotticelli, «affinché si possano valutare le nostre proposte in merito al trasferimento a Soveria Mannelli di 16 pazienti afferenti dalla casa di cura di Chiaravalle come riportato poco fa dal sindaco Domenico Donato. I pazienti in oggetto sarebbero risultati, da quanto ci risulta, negativi anche al secondo tampone, quindi non affetti da patologie imputabili al covid-19. Evidentemente un protocollo precauzionale vuole che dette persone rimangano in osservazione».

Per Sirianni «la struttura di Soveria pare sia stata scelta per ovviare a tale proposito e a sostegno verranno mandati, sempre se le notizie in nostro possesso sono confutabili, 5 medici, 6 infermieri e 5 OSS. Da quanto emergerebbe che detti pazienti verrebbero inviati presso il reparto di medicina, e noi riteniamo che la cosa non sia del tutto opportuna, tanto che inficerebbe ogni possibilità di ricovero per altra natura ai residenti del comprensorio che si vedrebbero respingere nel pronto soccorso ogni possibilità di degenza».

Di contro però si rimarca che «in un momento di emergenza come la pandemia in atto, ogni struttura regionale deve dare il suo supporto a questo punto anche Soveria deve essere inserita nella rete dell’emergenza. Ma, va anche fatta una diversa valutazione strategica; Soveria essendo dotata di sale operatorie nuovissime, di ambulatorio pediatrico, di laboratorio analisi, di radiologia, avrebbe generato il suo supporto su queste prerogative decongestionando le altre strutture Hub e Spoke, dalla piccola chirurgia in day surgery, all’ospedalizzazione pediatrica e alla diagnostica. Ma, tornando ai trasferimenti da Chiaravalle, facciamo presente che il trasferimento dei pazienti potrebbe essere effettuato al terzo piano (ex chirurgia generale) allo stato predisposto da giorni con letti e suppellettili dove detti pazienti godrebbero di una loro riservatezza garantendo tale riservatezza anche al resto della struttura».